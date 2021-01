Granerud skacze po wszystko

W połowie „Willingen Six" sytuacja wraca do normy świetnie znanej z Pucharu Świata: Granerud znów wygrywa z niemałą przewagą, reszta z różnym skutkiem stara się mu dorównać. Polacy w tych staraniach wypadli w sobotę co najmniej dobrze – Kamil Stoch był trzeci, Dawid Kubacki piąty, Piotr Żyła dziewiąty.

