W Sejmie legislacyjny pat w sprawie aborcji

W parlamencie panuje legislacyjny pat. Skłócone wewnętrznie Prawo i Sprawiedliwość walczy o to, by uspokoiła się sytuacja na ulicach. Przedstawiciele władzy nie są w stanie odpowiedzieć na pytania mediów o dalszą strategię w sprawie aborcji. Jedyny konkret to środowy apel premiera do protestujących, by swe opinie wyrażali w internecie.

