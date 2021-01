Wkrótce publikacja uzasadnienia i wyroku TK ws. aborcji

Już kilka dni temu „Rzeczpospolita” poinformowała, że PiS szykuje się do publikacji przez Trybunał uzasadnienia wyroku, co sprawi, że zniknie argument wstrzymujący publikacje całości wyroku. Jak wtedy słyszeliśmy, w partii Jarosława Kaczyńskiego panuje przekonanie (chociaż nie wszyscy je podzielają), że zima i lockdown skutecznie utrudnią rozkręcenie się masowej fali protestów, podobnej do tej z jesieni ubiegłego roku, więc nie będzie już lepszego politycznie momentu na publikację.

