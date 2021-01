Barbara Nowacka o wyroku TK: Lekarzowi za ratowanie kobiet grożą trzy lata więzienia

27 stycznia ukazało się uzasadnienie do wyroku TK z 22 października uznającego aborcję z powodu wykrycia ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu za niezgodną z konstytucją. Tego samego dnia, późnym wieczorem, wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw co oznacza jego wejście w życie.

- Jeżeliby uznać, że to jest trybunał, że to jest wyrok, to grozi lekarzowi za przyzwoite zachowanie, ratowanie kobiet i rodzin przed traumą, do trzech lat więzienia. Takie właśnie prawo wprowadza PiS w XXI wieku, w środku Europy - mówiła w TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej.

- To zły dla polskich kobiet dzień - dodała. W środę wieczorem w kilku polskich miastach doszło do protestów przeciwko wyrokowi - największy protest miał miejsce w Warszawie.