Kamil Bortniczuk: Strajk Kobiet to polityczni kosmici

- Niektórzy myślą, że immunitet poselski to karta gwarantująca nieśmiertelność lub czarodziejska różdżka pozwalająca wydawać polecenia policjantom - dodał.

Bortniczuk nazwał "Strajk Kobiet" politycznymi kosmitami. - Strajk Kobiet to są, w mojej ocenie, ja przepraszam z góry jeżeli ktoś się czuje urażony, ale mam prawo do swojej oceny, to są polityczni kosmici. To są ludzie, z którymi nikt w normalnym czasie, nikt racjonalny nie chciałby mieć wiele do czynienia i mam wrażenie, że ta grupa została już w takim własnym sosie, bardzo nielicznym i bardzo niereprezentatywnym, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo - powiedział.