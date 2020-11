Zandberg kontra Fogiel. Polityk Razem wysyła Kaczyńskiego na emeryturę

Na słowa posła PiS zareagował Zandberg. "Jeśli sądzicie, że dobrą odpowiedzią na masowe protesty jest zaostrzenie ustawy i wygrażanie nastolatkom więzieniem - to raczej nie uważaliście na historii" - napisał.

Fogiel w odpowiedzi podkreślił, że o propozycjach wyjścia z kryzysu po wyroku TK ws. aborcji chce rozmawiać w Sejmie. "A jeśli sądzicie, że manifestacje dyktują warunki wirusom, to nie uważaliście na biologii" - dodał nawiązując do zagrożenia epidemicznego jaki stwarzają demonstracje po wyroku TK.

"Pełna odpowiedzialność za wywołanie tych protestów spoczywa na waszym obozie politycznym" - replikował Zandberg. Fogiel w odpowiedzi napisał ironicznie, że to "oczywiście my (PiS - red.) dyktowaliśmy Marcie Lempart (ze Strajku Kobiet - red.) jej żądania".

"A już poważnie, to niezależnie od stosunku do postulatów protestujących, do odpowiedzialności za ich zdrowie powinni poczuwać się wszyscy. Tymczasem niektórzy chcą tylko zbić na nich kapitał" - dodał Fogiel.

"Jeśli naczelnik nie umie przewidzieć efektów swoich działań, to może faktycznie czas na emeryturę" - odpowiedział Zandberg.

W Polsce od czwartku 22 października dochodzi do protestów przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji. W piątek, na ulicach Warszawy, protestowało ok. 100 tysięcy osób.