Sondaż: 6,4 proc. Polaków chce realizacji wyroku TK ws. aborcji

3 listopada minął termin, w którym wyrok TK powinien zostać opublikowany, co oznaczałoby jego wejście w życie. Jak dotąd do tego nie doszło.

Kulminacją protestów była demonstracja do jakiej doszło 30 października w Warszawie - wówczas na ulice stolicy miało wyjść ok. 100 tysięcy osób.

- Powrót do kompromisu aborcyjnego za rozwiązanie optymalne uznaje 40% kobiet i co trzeci mężczyzna. Na powrót do dotychczasowych zapisów wskazało 44% badanych między 25 a 34 rokiem życia i 47% respondentów o dochodach nieprzekraczających 1000 zł. Z uwagi na miejsce zamieszkania odpowiedź tę najczęściej wskazywali respondenci z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (45%) - komentuje wyniki badania Piotra Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.