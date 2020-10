Przemysław Czarnek o Strajku Kobiet: Można to odebrać jako zachowanie satanistyczne

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zaapelowało do władz „o niezwłoczne znalezienie pokojowych dróg wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego”.

„Za oburzające uznajemy obciążanie rektorów odpowiedzialnością za spowodowanie wśród studentów zwiększenia ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2” - napisali rektorzy.

W rozmowie z Polskim Radiem minister Przemysław Czarnek poinformował, że nie cofnął grantu żadnej uczelni. - Taki przekaz pojawił się w mediach, ale jest on kompletnie nieprawdziwy - wyjaśnił.

- Mamy 15 rektorów uczelni wyższych, którzy absolutnie nieodpowiedzialnie, poprzez ustanawianie godzin rektorskich, zachęcają studentów do uczestnictwa w manifestacjach, a to wszystko w szczycie pandemii. Jest to śmiertelne zagrożenie dla całego społeczeństwa - dodał.