Michał Górski: Wyrok na pro-life

Na tę opinię ma wpływ, po pierwsze, sama sytuacja odnosząca się do TK w obecnym kształcie – organu pozbawionego autorytetu nie tylko wśród większości prawników, ale dużej części społeczeństwa, przede wszystkim z powodu m.in. nieprawidłowości przy wyborze sędziów, począwszy od 2015 roku, oraz problematycznego wyboru prezes tej instytucji. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku przegrania wyborów przez obecny obóz rządzący w przyszłości, los orzeczeń wydawanych przez obecny TK jest przynajmniej niepewny. Wybór skrajnie kontrowersyjnych byłych posłów na jego sędziów już tylko dopełnił miary. To zresztą pokazuje krótkowzroczność prowadzonych w stosunku do niego działań przez polityków prawicy – gdyby nie wspomniane kontrowersje, obecny wyrok byłby zapewne szeroko krytykowany. Tak jak słynne orzeczenie TK pod przewodnictwem prof. Zolla z 1997 r., ale nie byłoby podstaw do kwestionowania jego obowiązywania.