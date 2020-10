Kaczyński w Sejmie do posłów opozycji: Jesteście przestępcami

- Mamy dzisiaj w Polsce bardzo wysoki stan zagrożenia z powodu epidemii - podkreślał Kaczyński zarzucając opozycji stawianie rządowi "kłamliwych zarzutów i to na zasadzie całkowitego odwrócenia się od prawdy".

- Ten stan (zagrożenia epidemicznego - red.) wyklucza jakiekolwiek spotkania publiczne powyżej pięciu osób. Odbywa się z waszego podjudzenia setki i tysiące różnego rodzaju demonstracji - dodał prezes PiS.



- To co dzieje się na tej sali pokazuje jaki jest wasz poziom kultury politycznej i, można powiedzieć, kultury państwowej - mówił prezes PiS zwracając się do posłów opozycji.