Strajk kobiet: Protesty przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji Fotorzepa

W środę w Warszawie i w wielu innych miastach Polski doszło do kolejnych protestów kobiet przeciwko wyrokowi TK, który uznał aborcję, do której przesłanką jest wykryta wada płodu, za niezgodną z konstytucją. Ogólnopolski Strajk Kobiet, ruch społeczny powstały po tzw. czarnym proteście z października 2016 roku wezwał kobiety, by w środę - w ramach protestu przeciwko wyrokowi TK, brały wolne w pracy.