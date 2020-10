Oświadczenie świeckich katolików: "Nie w naszym imieniu"

"Jarosław Kaczyński wezwał swoich zwolenników do obrony polskiego Kościoła „za każdą cenę”. Szef partii rządzącej próbuje przekonać opinię publiczną, że Kościół w naszym kraju stoi przed ostatecznym zagrożeniem, przed którym bronić go mają partyjni aktywiści" - napisali autorzy oświadczenia.

Wytknęli prezesowi PiS, że z wpiętą w klapę kotwicą, symbolem Polski Walczącej, zarzucił przeciwnikom swojej partii chęć "zakończenia historii narodu polskiego". Takiej narracji nie zaakceptowali kombatanci Powstania Warszawskiego, uznając, że Jarosław Kaczyński nie ma prawa legitymować się tym znakiem.

"My stwierdzamy, że Jarosław Kaczyński nie ma prawa do przemawiania w imieniu polskich katolików" - czytamy.

Autorzy oświadczenia kategorycznie sprzeciwiają się sposobu, w jaki Prawo i Sprawiedliwość przedstawia trwające protesty społeczne przeciwko jego rządom - jako atak na wiarę i na Polskę.

"Nie chcemy, by od świątyń odgrodził nas mur bojówkarzy. Zamknęłoby to ostatecznie drogę do Kościoła młodym ludziom, którzy z taką determinacją od wielu dni bronią na ulicach swoich i naszych wolności".

Podpisani pod oświadczeniem katolicy wezwali biskupów do potępienia tej kolejnej próby PiS wykorzystania Kościoła do partyjnych interesów oraz do odrzucenia oferty, która padła z ust prezesa PiS - obrony kościołów za "wszelką cenę" przez zwolenników partii rządzącej i osiłków przebranych w kostium patriotów.

"Episkopat powinien (...) wezwać władze państwowe do podjęcia dialogu z protestującymi i odżegnać się od wszystkiego, co w oczach wielu, również katolików, jest sojuszem ołtarza z tronem" - kończą autorzy oświadczenia.