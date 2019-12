Tajemnicza epidemia w Chinach. Nieznana choroba płuc

Wśród głównych objawów wymienia się gorączkę. Jedynie nieliczni pacjenci skarżą się na kłopoty podczas oddychania. Według informacji komisji zdrowia do Wuhan udali się czołowi eksperci kraju, by dokładnie przyjrzeć się przypadkom choroby.

Chorzy są leczeni tak samo jak w przypadku wirusowego zapalenia płuc. Jak podaje komisja, do tej pory nie wykryto przypadków infekcji wśród personelu medycznego ani też przypadków przenoszenia choroby z osoby na osobę. Obecna sytuacja jednak zbyt dobrze przypomina o pandemii choroby SARS, która rozpoczęła się pod koniec 2002 roku. Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS) należy obecnie do najbardziej niebezpiecznych infekcji.