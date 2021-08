Eurojackpot. Rekordowa wygrana w Polsce

Obaj zwycięzcy wygrali po 45 mln euro, czyli – co w przeliczeniu na naszą walutę – daje 206 mln 550 tys. zł.

- Kolejna główna wygrana w loterii Eurojackpot w Polsce. Ponad 206 000 000,00 złotych trafi do gracza, który wypełnił i opłacił kupon w woj. śląskim! Serdeczne gratulacje!" - napisał na Twitterze Olgierd Cieślik, szef Totalizatora Sportowego. Od wygranej zwycięzca będzie musiał odprowadzić 10 proc. podatku.

To trzecia główna wygrana w Eurojackpot w naszym kraju. 10 maja 2019 roku - również w Eurojackpot - padł wcześniejszy rekord wysokości wygranej w historii polskich gier liczbowych - 193 396 500,00 zł trafione w kolekturze LOTTO w powiecie piotrkowskim.

A we wrześniu ub. roku Polak wygrał blisko 97 mln złotych w losowaniu Eurojackpot. Wtedy zwycięzca mieszkał w okolicach Warszawy.

Eurojackpot to europejska gra liczbowa, która została utworzona w marcu 2012 roku. Polska przyłączyła się do niej we wrześniu 2017 roku.