Sondaż: Adopcja dzieci nie dla gejów, śluby też wykluczone

Tematyki światopoglądowej nie chcą z kolei ruszać politycy PSL. A PiS twardo zapowiada, że o specjalnych prawach dla osób o orientacji homoseksualnej nie ma co marzyć. – Dopóki rządzi PiS, to związków partnerskich w Polsce nie będzie – mówił przed tygodniem na łamach „Rzeczpospolitej" wicepremier Jacek Sasin.

– Adopcja dzieci przez pary jednopłciowe jest niedotykalna dla każdego polityka, który chce wejść do Sejmu – komentuje prof. Rafał Chwedoruk, politolog z UW. – Wygląda na to, że polityk może się bez większego ryzyka odwoływać afirmatywnie albo krytycznie do tematyki obyczajowej, o ile nie dotknie kwestii praw dziecka – mówi i dodaje, że jeśli chciałoby się poszukać kulturowych osi zróżnicowania w społeczeństwie, to podstawą podziału raczej okazałaby się aborcja albo stosunek do Kościoła instytucjonalnego.