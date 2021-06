Ofiary wody. Tragiczna sobota

A w Jeziorze Mąkowarskim w województwie zachodniopomorskim utonął 29-letni mężczyzna. Razem z młodą kobietą wszedł do wody, by popływać. Zanurkował i już nie wypłynął.

Do innej tragedii doszło w Grudziądzu. Mężczyzna wskoczył do Wisły i nie wypłynął. Wyłowili go strażacy, ale nie udało się uratować jego życia.

Na miejsce pojechali strażacy z obu grudziądzkich jednostek. Około 50-letniego mężczyznę dosyć szybko udało się odnaleźć i wyłowić. Poszkodowany był nieprzytomny, bez oznak życia. Rozpoczęto reanimację, jednak nie przyniosła skutku. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Trwają poszukiwania mężczyzny, który w sobotę po południu wpadł do zalewu w Cieszanowicach, w powiecie piotrkowskim. Straż pożarna dostała zgłoszenie ok. godz. 13 w sprawie osoby, która miała wpaść lub wskoczyć tam do wody. Dzięki pomocy świadków ratownicy oznaczyli miejsce, gdzie mogło dojść do zdarzenia. W sobotę nie udało się odnaleźć ciała, mimo że na miejscu strażacy prowadzili poszukiwania m.in. przy użyciu sonaru. Po zmierzchu akcję poszukiwawczą przerwano. Wznowiono ją dziś rano.