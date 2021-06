Raport Departament Stanu USA: Mało wolności religijnej w Polsce

Pod koniec października ubiegłego roku przeciwnik zaostrzenia prawa aborcyjnego zaatakował mężczyznę na stacji benzynowej w Myśliborzu. Gdy dowiedział się, że ofiara jest księdzem, miał zacząć ją ścigać, po czym ponownie uderzyć w głowę. To wydarzenie trafiło do raportu na temat przestrzegania wolności religijnej na świecie w 2020 r., przygotowanego przez amerykański Departament Stanu.

Gorąco wokół aborcji

Amerykanie takie raporty przedstawiają co roku i dotyczą one wszystkich krajów. Z najnowszego dokumentu nie wynika, by w Polsce zagrożona była swoboda sumienia. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział zresztą w połowie maja, że krajami, w których nie są przestrzegane prawa religijne, są: Iran, Rosja i Chiny. Mimo to lektura opracowania o Polsce może wywołać wstrząs. Wynika z niego obraz kraju, w którym atakowane są świątynie, władza delegalizuje wyznania, a politycy sięgają po antysemityzm.