W Palermo kończy się już nawet makaron

Ale to może się okazać czasowe zwycięstwo, jeśli rząd znów zezwoli na kontakty międzyludzkie. Dlatego w środę minister zdrowia Roberto Speranzo przedłużył przynajmniej do 13 kwietnia obecne zasady.

Środki ostrożności są co prawda i tu konieczne z sanitarnego punktu widzenia. Gdy w Lombardii epidemia rozwijała się z pełną prędkością, przewodniczący władz regionalnych Pugli Michele Emiliano apelował do mieszkańców swojego regionu, którzy wyjechali za pracą do Mediolanu czy Turynu, aby nie wracali do domu. Tak się jednak nie stało. W Pugli jest już dziś blisko 2 tys. zakażonych koronawirusem, podobnie jak na Sycylii i w Kampanii (w Kalabrii wskaźnik ten jest dwa razy niższy).