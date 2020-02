Starosta tatrzański: To był zwykły halny

Nie znaleźliśmy w wydziale budownictwa starostwa takiego wniosku w ostatnich trzech latach, od kiedy dzierżawi on ten skrawek terenu. Żaden projekt ani zgłoszenie nie wpłynęły do starostwa.

Na to pytanie odpowiedzieć może nadzór budowlany, który zajmuje się sprawą samowoli budowlanych, ale organizacyjnie nie podlega staroście. Aby taką samowolę zlikwidować, potrzeba kilku lat. Inspektorat powiatowy wydaje decyzje o rozbiórce, inwestor składa odwołanie do inspektora wojewódzkiego, a potem kolejno skargi do wojewódzkiego i naczelnego sądu administracyjnego. Procedury administracyjne trwają, a on spokojnie użytkuje obiekt. Ustawodawca ciągle poszerza zakres wyłączeń, wprowadza abolicje dla samowoli, zmniejsza stawki opłat legalizacyjnych, generalnie demoralizuje rynek. Najlepsza była pierwotna wersja ustawy uchwalona w 1994 r., gdy ministrem była Barbara Blida. Wtedy dla każdej nowej samowoli budowlanej była tylko jedna perspektywa – przymusowa rozbiórka. Przy kolejnych nowelizacjach ustawy pojawiało się coraz więcej możliwości legalizacyjnych, które są zachętą dla potencjalnego samowolnika.