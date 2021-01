Otwarcie gastronomii. Dla sympatyków niektórych partii

W piątek w dwóch barach w Rzeszowie można było wypić piwo. Wystarczyło. zapisać się do partii. W jednym z nich odbywało się spotkanie partyjne Konfederacji.

- Sytuacja jest podbramkowa dla przedsiębiorców, którzy nie mają z czego żyć. Nie mówiąc już o utrzymywaniu lokali. Prawo daje nam możliwość spotkania partyjnego i z niego korzystamy. Włączamy się w ruch zapoczątkowany na Podhalu, który znamy pod nazwą "Góralskiego veta". Przenosimy ten sprzeciw do Rzeszowa – tłumaczył portalowi działacz Konfederacji.

W piątek otworzyło się też kilka lokali we Wrocławiu. Ich właściciele postanowili nie czekać na odmrożenie ich branży i zapraszają gości do środka. Deklarują oni, że „udostępniają chętnym przestrzeń do pracy, a poczęstunek oferuje gratis".