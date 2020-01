Gdańsk pamięta o prezydencie Adamowiczu

To tylko jedna z zaplanowanych uroczystości na rocznicę tragedii, która rozegrała się podczas gdańskiego 27.finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ULO to placówka, która powołana została w roku akademickim 2019/20, a zamordowany prezydent Gdańska zabiegał o powstanie tej szkoły.

To już kolejna gdańska szkoła, której patronem jest były prezydent Gdańska. W grudniu jego imię otrzymał Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Jagiellońskiej 11.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zachęca mieszkańców do wywieszania flag w rocznicę śmierci prezydenta. W piątek można było je odebrać w Urzędzie miasta w Gdańsku, a w poniedziałkowy wieczór (13 stycznia) będą dostępne przed Katownią.

We wtorek w tej samej świątyni o godz. 18 msza św. w pierwszą rocznicę śmierci prezydenta. Odprawi ją abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. W środę w godz. 10.-18.30 w ECS odbędzie się konferencja „Przemoc i polityka".

Paweł Adamowicz doczeka się wkrótce też ulicy w Warszawie. Ma być patronem alei w parku Tadeusza Mazowieckiego, równoległej do ulicy Jazdów.

To inicjatywa Rafała Trzaskowskiego, który skorzystał z prerogatywy prezydenta Warszawy i skrócił zwyczajowy pięcioletni okres karencji od śmierci patrona.

Tymczasem PiS zastanawia się, dlaczego ulicy w stolicy do tej pory nie ma Lech Kaczyński, który w latach 2002 - 2005 był prezydentem Warszawy, a który niemal 10 lat temu zginął w katastrofie smoleńskiej.

"Upamiętniajmy śp. Pawła Adamowicza, proszę bardzo. Dziwi tylko, że nieżyjący prezydent Gdańska zasługuje na własną ulicę w Warszawie - i to przed upływem wymaganych uchwałą Rady Miasta pięciu lat od śmierci, a nieżyjący prezydent Warszawy nie zasługuje" - napisał na Twitterze Radosław Fogiel, zastępca rzecznika prasowego PiS.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że do sprawy ulicy Lecha Kaczyńskiego powróci, ale po wyborach prezydenckich.

– Ja z taką inicjatywą wyjdę po kampanii wyborczej, dlatego że uważam, że to jest sprawa bardzo poważna, Lech Kaczyński zasługuje na ulicę w Warszawie i taką inicjatywę na pewno złożę – obiecał Trzaskowski.

Jaki lokalizację ulicy im. Lecha Kaczyńskiego wskazał okolice Muzeum Powstania Warszawskiego. - Skoro ma być inicjatywa po wyborach, to niech ta inicjatywa będzie po wyborach. Bo dzisiaj, jeżeli ja będę podawał jakiekolwiek szczegóły, to zaraz znowu będzie dyskusja polityczna – dodał prezydent stolicy.

Wrocław uczcił Adamowicza

Prezydenta Adamowicza upamiętnił Wrocław. Na wiosnę jego imieniem nazwano skwer położony u zbiegu Pomorskiej z ul. Kaszubską. Zadecydowali o tym podczas sesji radni miejscy, przychylając się w ten sposób do petycji mieszkańców w tej sprawie. W kwietniu na tym skwerze posadzono czerwony buk, który upamiętnia prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

W czerwcu na budynku baru „Barbara" we Wrocławiu zawisła tablica poświęcona pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska. Znalazła się na niej treść „Deklaracji Wrocławskiej na rzecz otwartości i dialogu multikulturowego”. To dokument, który w 2016 roku podpisali prezydenci dużych polskich miast i założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Tablicę odsłonili prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i następczyni Adamowicza - Aleksandra Dulkiewicz. W uroczystości brali też udział uczestniczący w trwającym we Wrocławiu Kongresie Regionów prezydenci Sosnowca, Nowej Soli i Sopotu.