Miliony z jednego procentu płyną do fundacji ojca Rydzyka

Tak wynika z wykazu wpływów z 1 proc. do organizacji pożytku publicznego, którą opublikowało Ministerstwo Finansów. Poza wszelką konkurencją jest Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą", która otrzymała aż 184,5 mln zł. Nasza Przyszłość zajmuje 22. lokatę, jednak wyżej są niemal same organizacje pomagające dzieciom, osobom niepełnosprawnym czy zwierzętom. Mniej niż fundacja o. Rydzyka dostały tak znane organizacje pozarządowe, jak np. Fundacja TVN „Nie jesteś sam" czy Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko".

Sekret udanych zbiórek można też odkryć, po prostu śledząc treści emitowane w toruńskich mediach. Np. w kwietniu 2020 roku, gdy powoli zbliżał się termin wypełniania deklaracji PIT, Telewizja Trwam wyemitowała materiał „1 proc. podatku dla Fundacji Nasza Przyszłość", w którym wprost wyjaśniła, na czym polega tajemnica tak wysokich wpływów. – Dotychczas wsparcie podatników było możliwe dzięki prężnej działalności Biur i Kół Przyjaciół Radia Maryja. To one pomagały w wypełnieniu deklaracji podatkowej – wyjaśniła telewizja, choć zaznaczyła, że „w obliczu pandemii bezpośrednia pomoc jest utrudniona".

Co fundacja robi ze zdobytymi w ten sposób środkami? Ze sprawozdania merytorycznego organizacji pożytku publicznego za 2019 rok wynika, że pieniądze z 1 proc. wydawała m.in. na dofinansowanie warsztatów dziennikarskich „Zrozumieć media" dla młodzieży z całej Polski, stypendia dla studentów i doktorantów ze związanej z o. Rydzykiem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej czy pomoc materialną „dla osób najbardziej potrzebujących".

Fundacja Nasza Przyszłość zajmuje się też filmami. Z jej pieniędzy powstał „Zerwany kłos", pierwszy film fabularny Telewizji Trwam. Opowiadał historię błogosławionej Karoliny Kózkówny, która podczas I wojny światowej poniosła męczeńską śmierć w obronie wiary. Obecnie Nasza Przyszłość wspiera produkcję obrazu „Nędzarz i Madamme" o św. Albercie Chmielowskim. W kwietniu ubiegłego roku o. Rydzyk mówił, że to obecnie „»najdroższa rzecz« fundacji". – Też nam się wszystko zatrzymało przez koronawirusa. On by już mógł być spokojnie, myśleliśmy o promocji tego filmu już w maju tego roku – mówił o. Rydzyk.