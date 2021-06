Dzień Dziecka: Premier Morawiecki odpowiada na pytania uczniów

"To była chyba najtrudniejsza sesja Q&A w moim życiu, ale jakoś sobie poradziłem z trudnymi pytaniami dzieci ze szkoły podstawowej w Bielisze koło Radomia" - podsumował spotkanie z uczniami premier Morawiecki.

Dzieci pytały szefa rządu o ulubione dyscypliny sportowe, którymi jak wskazał Morawiecki, są piłka nożna i tenis stołowy.

- Czy może pan sprawić, żeby wakacje był dłuższe? - zapytał jeden z uczniów. - Wakacje to ponad dwa miesiące, do tego ferie zimowe, Boże Narodzenie i Wielkanoc. Chcielibyście jeszcze więcej? - odpowiedział premier.

Morawiecki mówił również o rządzeniu Polską. - Tu musiałbym opowiadać trochę dłużej, ale spróbuje ująć to krótko. W takich momentach jak ten, gdy jestem z Wami, staramy się uczyć też o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Żeby dzieci bezpiecznie przechodziły przez ulicę. To jest też część rządzenia. To dla mnie najważniejsza część rządzenia, żeby dzieci były bezpieczne i spokojne. Jest dużo innych spraw. Niektóre są cięższe i trudniejsze, a niektóre łatwe. Jak to w życiu, gdy czegoś się uczycie, to coś jest łatwiejsze, a coś trudniejsze - odpowiedział.