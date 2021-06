Odsyłają książki Tokarczuk. Pójdą na aukcję na rzecz LGBT

W rozmowie, która nosi tytuł "Białoruś jak Polska. Płacą za powolność Europy", Tokarczuk podkreśla, że międzynarodowe instytucje powinny bardziej zdecydowanie działać w przypadkach łamania demokracji.

- Kiedy narastał ucisk reżimu Łukaszenki wobec protestujących, niewiele zrobiono i teraz, po porwaniu dysydenta po zmuszeniu samolotu do lądowania, cała Europa jednogłośnie domaga się sprawiedliwości, mówi o sankcjach, ale może już być za późno - mówiła Tokarczuk. - Bezradny krzyk Białorusi pozostanie w naszych głowach przez lata, jeśli demokratyczny świat nie okaże się świadomy i zdeterminowany.

Tokarczuk mówiła również o powolnej reakcji unijnych organów na łamanie praw osób LGBT w Polsce. Wraz z innymi intelektualistami złożyła swój podpis pod listem do Ursuli von der Leyen w tej sprawie. - Być może tryby unijne obracają się wolno, ale mamy nadzieję, że skutecznie, bo to, co dzieje się w Polsce, jest niepokojące - mówiła Olga Tokarczuk w rozmowie z "Corriere della Sera". - Ataki na środowisko LGBT wymykają się spod kontroli. Niektóre gminy ogłaszają się "strefami wolnymi od LGBT". To jest sprzeczne z duchem UE, ale przede wszystkim jest sprzeczne z prawem.

Pisarka krytykowała też zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce, nazywając je barbarzyński. Dodała, że pandemia sprzyja takim reżimom, które sprawują władzę w Polsce i na Białorusi, bo łatwiej wywrzeć presję na społeczeństwo, które się boi.

W reakcji na słowa noblistki część internautów, oburzona "oszczerczym" wywiadem, ogłosiła akcję #OdeślijOldzeKsiążkę Część oburzonych w komentarzach chwaliła się, że nie ma co odsyłać, bo ani nie ma, ani nie czytała żadnej książki laureatki literackiego Nobla.

Na akcję zareagowała Fundacja Olgi Tokarczuk. W mediach społecznościowych poinformowano, że nadesłane egzemplarze przekaże "w ramach wsparcia na aukcję charytatywną na rzecz organizacji walczących o prawa osób LGBT+".