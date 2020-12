Udało się złamać kod seryjnego mordercy Zodiaka?

Szyfr, nazywany także "szyfrem 340", wysłany w liście do San Francisco Chronicle w listopadzie 1969 r. intryguje policję i detektywów amatorów od czasu jego pojawienia się 51 lat temu. Badacze mieli nadzieję, że Zodiak, który zabił pięć osób w okolicach San Francisco w 1968 i 1969 roku, ujawnił w nim swoje prawdziwe imię.

Według Davida Oranchaka, eksperta od łamania kodów, tekst szyfru zawiera min. tekst: „Mam nadzieję, że dobrze się bawisz próbując mnie złapać. (...) Nie boję się komory gazowej, bo tym szybciej wyśle ??mnie do raju, bo mam teraz dość niewolników, którzy mogą dla mnie pracować ”. Nie cały tekst został odszyfrowany, zawierał też błędy ortograficzne.

Oranchak od lat pracuje nad kodami Zodiaka.

„W zeszły weekend zespół, z którym pracuję, rozwiązał szyfr 340 i przesłał go do FBI” - napisał w e-mailu przesłanym do mediów. „Potwierdzili rozwiązanie. To nie żarty, to dzieje się naprawdę”.

Cameron Polan, rzeczniczka biura FBI w San Francisco, potwierdziła w piątek słowa Oranchaka. W oświadczeniu przesłanym do The San Francisco Chronicle, napisała:

„FBI zdaje sobie sprawę, że szyfr przypisywany Zodiakowi został niedawno rozwiązany przez osoby prywatne. Sprawa "Zodiac Killera" jest obiektem dochodzenia prowadzonego przez FBI w San Francisco".

„Zodiak terroryzował wiele społeczności w północnej Kalifornii i mimo że minęły dziesięciolecia, nadal szukamy sprawiedliwości dla ofiar tych brutalnych zbrodni” - kontynuowała. „Ze względu na ciągły charakter śledztwa oraz z szacunku dla ofiar i ich rodzin nie będziemy w tej chwili udzielać dalszych informacji”.

To już drugi raz, gdy szyfr Zodiaku został złamany. Pierwszy, długi szyfr wysłany fragmentami do gazet The SF Chronicle, San Francisco Examiner i Vallejo Times-Herald w 1969 roku, został rozwiązany przez nauczyciela z Salinas i jego żonę.

Mówił niewiele poza tym: „Lubię zabijać, bo to świetna zabawa”.