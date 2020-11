Badanie: Polityka, kryzys, Covid-19. Polska oczami młodych

„Młodzi w Europie Środkowej 2020: Polska“ to synteza poglądów ludzi w wieku od 16 do 29 lat na demokrację, sytuację polityczną w kraju, aktywność obywatelską i najważniejsze problemy dostrzegane w kraju opracowana przez Filipa Pazderskiego z ISP. Badanie przeprowadzone w lipcu tego roku jest jego drugą odsłoną. Zarówno dziś, jak i w 2018 roku podobne pytania zadano w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Niezadowolonych z sytuacji politycznej w kraju jest 63% badanych. Ten pogląd jest dziś bardziej powszechny niż 2 lata temu. Przede wszystkim zwielokrotniła się liczba osób „zdecydowanie niezadowolonych” z 6 do 30 procent. Mocno natomiast spadł wynik „bardzo zadowolony(a)” z 20 proc. w 2018 r. do 7 proc. w tym roku.

Problemy, czyli wyzwania

Postrzegana waga różnych problemów wyraźnie się zmieniła od 2018 r.; na te opinie wydają się wpływać bieżące wydarzenia i treść debaty publicznej. Uwzględniając oceny problemów jako "bardzo” i „dość poważne" najważniejszy z jakim mierzy się młode pokolenie to wzrost cen i kosztów utrzymania. Wskazuje go prawie 9 na 10 osób (dziś – 87%, w 2018 - 78%).

Tyle samo osób wybrało – ale z mniejszym udziałem odpowiedzi „bardzo poważny problem” - opiekę zdrowotną. Dalej młodzi wskazują na stan środowiska naturalnego, bezrobocie i zmiany klimatu. W tegorocznym badaniu wzrosło dostrzegane znaczenie kryzysu demokracji (z 59 do 71%), edukacji (z 58 do 72%), przestępczości (z 55 do 65%), terroryzmu (z 45 do 55%) i korupcji (o 6%).