Rzeźba zapobiegła tragedii. Pociąg zawisł na płetwie wieloryba

Do zdarzenia doszło chwilę po północy na końcowej stacji metra De Akkers w miejscowości Spijkenisse w okolicach Rotterdamu. Pociąg nie zatrzymał się przed końcem torowiska i staranował strefę buforową. Przyczyny wypadku nie są na razie znane.

Do tragedii nie doszło dzięki instalacji artystycznej przedstawiającej wieloryba. Pociąg zawisł bowiem na części rzeźby, będącej ogonem. Gdyby nie dzieło sztuki, maszyna mogłaby spaść z wysokości dziesięciu metrów do wody.

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y