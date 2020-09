Dyrektor Muzeum Auschwitz chce iść do więzienia za 13-latka

Chłopak miałby odsiadywać wyrok z dorosłymi mężczyznami.

Piotr Cywiński napisał w liście do prezydenta, że jeśli ułaskawienie Omara nie byłoby możliwe, on i 119 innych ochotników z całego świata gotowi są odbyć po miesiącu kary zasądzonej chłopcu w nigeryjskim więzieniu.

The director of @AuschwitzMuseum wrote the President of Nigeria and asked him to pardon 13-year old Omar Farouq sentenced for 10 years imprisonment.



He declares he is ready to share part of the sentence.



'I cannot remain indifferent to this disgraceful sentence for humanity.'