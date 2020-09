Sondaż: Przeciw grypie chce się zaszczepić co czwarty Polak

Symptomy grypy i COVID-19 są bardzo podobne, co może stanowić wyzwanie dla ochrony zdrowia przy diagnozowaniu osób zgłaszających się do lekarza z objawami takimi jak wysoka temperatura, kaszel, bóle mięśni, duszności. W przypadku, gdy zgłaszająca się z takimi objawami osoba będzie zaszczepiona na grypę, diagnostyka ma być ułatwiona.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy o to czy zamierzają zaszczepić się w tym sezonie przeciwko grypie.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 25 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 47,2 proc. ankietowanych.

Zdania w tej sprawie nie ma 27,8 proc. respondentów.

- Szczepienie planują częściej mężczyźni (29%) niż kobiety (22%). Częściej niż pozostali respondenci zaszczepić się mają zamiar osoby o dochodach powyżej 5000 zł – co trzeci z nich. Rzadziej niż ogół badanych możliwość taką rozważają osoby w wieku od 25 do 34 lat oraz te z miast liczących do 20 tys. mieszkańców – nieco częściej niż co piąta osoba w obu grupach - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.