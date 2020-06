Chamenei: Zabójstwo Floyda ujawnia prawdziwą naturę USA

- Zbrodnia popełniona na tym czarnym człowieku to to samo, co rząd Stanów Zjednoczonych robił przeciwko całemu światu - powiedział Chamenei.

- To jest prawdziwa natura i charakter amerykańskiego rządu, który jest dzisiaj obnażany - dodał.

W wielu amerykańskich miastach zorganizowano demonstracje, niektóre z nich były brutalne, odkąd czarnoskóry George Floyd zmarł po tym, jak został przyparty do ziemi przez białego policjanta w Minneapolis w zeszłym tygodniu. Policjant został oskarżony o morderstwo.