Zmuszono świnię do skoku na bungee. Promowali park rozrywki

W mediach społecznościowych opublikowano nagrania, na których widać piszczącą ze strachu świnię, która jest przywiązana na linie do wysięgnika. Zwierzę zmuszono do oddania skoku na bungee z 68-metrowej wieży. Na wideo widać również, jak na wpół przytomne zwierzę ciągnięte jest przez kilku mężczyzn. Incydent ten związany był z promocją nowej atrakcji w parku rozrywki w Chongqing.

Sytuacja wywołała oburzenie w sieci. Internauci podkreślają, że są to okrutne tortury. Wielu z nich sugerowało, że zamiast świni, z platformy powinien zostać zrzucony właściciel parku.

Do sprawy odniosła się także Międzynarodowa organizacja People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), która walczy o prawa zwierząt. Incydent oceniła jako „przejaw okrucieństwa wobec zwierząt w najgorszym wydaniu”. - Ostra reakcja chińskiej opinii publicznej powinna być sygnałem alarmowym dla chińskich decydentów, aby natychmiast wdrożyli przepisy dotyczące ochrony zwierząt - powiedział działacz organizacji, Jason Baker.

Lokalne media poinformowały, że zwierzę miało po pokazie trafić do rzeźni.

Organizatorzy koszmarnej „atrakcji” przeprosili za okrutne widowisko. Jeden z przedstawicieli parku anonimowo powiedział, ze przedstawienie było częścią „modłów o spadek cen wieprzowiny”.

Okrucieństwo wobec zwierząt nie jest prawnie karalne w Chinach. W ostatnich latach wzrasta jednak świadomość związana z dobrostanem zwierząt.