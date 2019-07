Kielce: Sąd uchylił decyzję Wenty ws. Marszu Równości

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Sądu Okręgowego w Kielcach, wnosząc o uchylenie decyzji prezydenta. Zdaniem Adama Bodnara doszło do naruszenia art. 14 pkt 2 Prawa o zgromadzeniach poprzez bezpodstawne przyjęcie, że czas i miejsce zgromadzenia oraz fakt organizacji w tym samym dniu innych zgromadzeń grup reprezentujących różniące się przekonania społeczno-polityczne oraz Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej są wystarczającą podstawą do zakazu zgromadzenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia albo mienia w znacznych rozmiarach.

Sąd Okręgowy w całości uchylił decyzję Wenty. Sędzia Renata Żak w uzasadnieniu orzeczenia stwierdziła, że argumenty, którymi posługiwał się prezydent Kielc zakazując marszu, były niespójne. Zdaniem sądu argument o możliwość konfrontacji między różnymi grupami jest nietrafiony. Na władzach państwowych spoczywa obowiązek zabezpieczenia trasy przemarszu, a nie zakazywanie jego organizacji - informuje Radio Kielce.

Sędzia zwróciła także uwagę, że wolność zgromadzeń jest jednym z fundamentów państwa prawa, a jej ograniczenia wynikają tylko z ustawy o zgromadzeniach. Podkreśliła też, że ograniczenia w organizacji zgromadzeń nie mogą się opierać na przypuszczeniach.

Istnieje możliwość odwołania się od decyzji. Sąd apelacyjny będzie miał również 24 godziny na rozpoznanie sprawy. Jak donosi Radio Kielce, Tomasz Porębski, rzecznik Wenty zapowiedział, że prezydent uszanuje decyzję sądu. Apelację chce natomiast wnieść Liga Świętokrzyskich Rodzin.