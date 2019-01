Ksiądz proboszcz Bazyliki Mariackiej, Ireneusz Bradtke poinformował, że Paweł Adamowicz zostanie pochowany w bazylice Mariackiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę.

Pogrzeb zamordowanego prezydenta Gdańska rozpocznie się w sobotę o 12 mszą pogrzebową, której będzie przewodził arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Wiceprezydent Gdańska, wyznaczona przez premiera Mateusza Morawieckiego na komisarza miasta do czasu przeprowadzenia wyborów prezydenckich poinformowała, że w czwartek o 15 odbędzie się uroczyste posiedzenia rady miasta Gdańska w związku z zabójstwem prezydenta. W posiedzeniu wezmą udział radni wszystkich kadencji od 1990 roku.

17 stycznia od godziny 17 w Europejskim Centrum Solidarności wystawiona zostanie trumna z ciałem Adamowicza.

Dzień później o 17 ulicami Gdańska ruszy pochód, który odprowadzi trumnę do Bazyliki Mariackiej, gdzie wieczorem zostanie odprawiona msza.

Dulkiewicz poinformowała też, że do piątku, do godziny 20 będzie można wpisywać się do księgi kondolencyjnej w Ratuszu, a księga kondolencyjna w Europejskim Centrum Solidarności wystawiona będzie tak długo, jak długo będzie to możliwe.

Dulkiewicz poinformowała też, że jej wolą jest, by nie składać jej kondolencji i nie kupować kwiatów: zamiast tego można wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy bądź hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku.