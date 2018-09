Ludmiła Kozłowska wróciła do UE. W Bundestagu opowie o Polsce

Wydalona z Unii Europejskiej szefowa Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska przebywa od dwóch dni w Berlinie. Jutro w Bundestagu będzie mówiła o swojej sytuacji - informuje Onet.pl

Polska wpisała Ludmiłę Kozłowską do Systemu Informacyjnego Schengen, co skutkuje natychmiastowym wydaleniem z UE.

O wydaleniu z UE prezes Fundacji Otwarty Dialog dowiedziała się z Brukseli. – Byłam jedną z pierwszych osób, które wyszły z samolotu – wspomina Kozłowska. – Dałam paszport policjantowi, a on kiedy sprawdził go w systemie, zapytał, jakie przestępstwo popełniłam. Powiedziałam, że żadnego, a on: "To dlaczego Polska panią poszukuje?" Już wiedziałam, o co chodzi. Powiedziałam, że jestem żoną aktywisty obywatelskiego i spodziewałam się, że w końcu mnie deportują za jego działalność.

Zdaniem Kozłowskiej ta decyzja była aktem desperacji PiS.

Od 11 września szefowa Fundacji Otwarty Dialog przebywa w Niemczech. Jutro Kozłowska weźmie udział w wysłuchaniu "Prawa człowieka w niebezpieczeństwie – demontaż praworządności w Polsce i na Węgrzech" w niemieckim parlamencie - informuje Onet.pl.

- Opowiem, jak polskie władze za pomocą dezinformacji, personalnych ataków i całego aparatu państwowego chciały wyrzucić mnie z Polski – zapowiada Kozłowska.

Ukrainka otrzymała od Niemiec krótkotrwałą wizę. Podstawą wydania był "interes narodowy Niemiec".

– Wracam w symbolicznym okresie. Po pierwsze, przesłuchanie odbędzie się równo miesiąc po tym, jak zostałam wydalona z Belgii na żądanie polskich władz. W ten sposób PiS próbowało mnie uciszyć, ale to im się nie udało. Na spotkaniach w Bundestagu wyjaśniam, co ze mną zrobiono i jak PiS próbował rozdzielić mnie z mężem. Ten okres jest symboliczny jeszcze z jednego powodu. Kiedy dowiedziałam się, że otrzymam wizę do Niemiec, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło projekt rezolucji, która jest rekomendacją dla wszystkich narodowych parlamentów, aby przyjęły globalną ustawę Magnickiego, o co moja Fundacja Otwarty Dialog walczyła od lat. W najbliższym czasie zamierzamy także kontynuować działania na rzecz utrzymania sankcji wobec Rosji na forum Rady Europy - dodaje Kozłowska.

Więcej: Onet.pl