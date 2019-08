Dziemianowicz-Bąk: Lewica ma walczyć nie tylko o mandaty

- Sukcesem dla lewicy będzie wprowadzenie silnej reprezentacji do Sejmu i Senatu, ale musi to być też szansa do budowania i szansa na konsolidację środowisk lewicowych. Nie tylko środowisk partyjnych, ale też związków zawodowych, ruchów kobiecych i ruchów miejskich - podkreśliła była działaczka partii Razem.

Na pytanie, jakie znaczenie może mieć skrót „SLD’’ w nazwie komitetu wyborczego Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odpowiedziała, że "z punktu widzenia wyborców i wyborczyń lewicowych ma to drugorzędne znaczenie".

- Są oczywiście tacy wyborcy, którzy preferują tę lub inną nazwę. Wszystkie perturbacje pokazały jednak wyraźnie, że liderzy tych formacji chcą się dostać do Sejmu - i bardzo dobrze, że Lewica chce być w parlamencie. Ale z perspektywy lewicowego elektoratu kluczowym pytaniem nie jest to, czy ktoś chce czy nie chce się dostać do Sejmu, tylko po co ma się tam znaleźć - zaznaczyła.

Dziemianowicz-Bąk zwróciła także uwagę na to, że ogromnym i niewykorzystanym zapleczem Lewicy są młode kobiety. - Młode kobiety maja poglądy egalitarne, są bardziej postępowe, chcą opiekuńczego państwa, są znakomitą bazą dla lewicy. Jednocześnie jest to grupa wyborczyń, która chodzi najrzadziej na wybory – mówiła aktywistka.