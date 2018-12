Zabierz seniora na święta

Okręgowe Izby Lekarskie w Łodzi i w Warszawie zachęcają, by nie zostawiać starszych osób w szpitalach na Boże Narodzenie.

- Każdego roku w szpitalach na Wigilię pozostają seniorzy, którzy ze względu na stan zdrowia mogliby zostać wypisani do domu. Tylko nie ma kto się nimi zająć – przyznają lekarze, którzy zdecydowali się na kampanię społeczną #Wspólneświęta i namawiają do zabrania seniorów do domu na ten czas.

Zdaniem lekarzy problem z opuszczonymi osobami starszymi w szpitalach występuje cały rok, ale zimą, a zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia zdecydowanie narasta.

- Często do placówek trafiają wówczas starsi czy niepełnosprawni pacjenci z lekkimi problemami zdrowotnymi. Rodzina liczy, że szpital zajmie się nimi przez kilka dni – zauważają obie Izby Lekarskie.

Przyznają, że problem potęguje emigracja Polaków, bo dzieci często nie mieszkają w Polsce i nie mogą zająć się swoimi rodzicami.

– Lekarze są narażeni na ogromną presję, żeby koniecznie zostawić starszego, ale nie wymagającego leczenia szpitalnego pacjenta w szpitalu. W obcym miejscu, w obcych murach, bez otoczenia bliskich – to nie sprzyja terapii pacjenta – mówi Paweł Czekalski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, który chętnie przyłączył się do akcji #Wspólneświęta.

- Przyłączamy się do apelu i akcji. To nie jest tylko problem Łodzi, czy Warszawy, ale całej Polski, dlatego powinniśmy głośno o nim mówić w całej Polsce – podkreślają lekarze.

Ich zdaniem problem nie leży wyłącznie po stronie rodzin pacjentów, bo one są często pozostawione bez pomocy państwa, ponieważ na miejsce w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym czeka się miesiącami, a rodziny nie zawsze są przygotowane na opiekę na starszym pacjentem.

Lekarze apelują jednak, żeby te święta spędzić razem. Hasło kampanii społecznej to: „Nie zostawiaj bliskich na święta w szpitalu." - Hospitalizacja powinna dotyczyć tylko osób, które wymagają tego ze wskazań medycznych. Święta powinno się spędzać w domu, z rodziną – tłumaczą autorzy kampanii. I zachęcają do udostępnienia postu na Facebooku lub Instagramie.

