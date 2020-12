Sąd zdecyduje o areszcie dla miliardera Leszka Czarneckiego

W poniedziałek na kolejnym już posiedzeniu sąd ma decydować, czy aresztować miliardera, któremu Prokuratura Regionalna w Warszawie chce postawić zarzut oszustwa w śledztwie dotyczącym GetBacku. Od sierpnia Leszek Czarnecki nie stawia się na wezwania, ma przebywać za granicą – śledczy chcą aresztu, by wystąpić o ściganie go ENA lub jego ekstradycję.

Dotąd sprawa spadała z wokandy. Najpierw dlatego, że dzień przed posiedzeniem CBA zatrzymało obrońcę Czarneckiego – mec. Romana Giertycha – pod zarzutem działania na szkodę spółki Polnord. Z kolei miesiąc temu, w przededniu posiedzenia aresztowego, Giertych na portalu społecznościowym ujawnił, że Czarneckiemu proponowano „korupcyjny układ" w zamian za spokój (chodziło o propozycję Adama Hofmana, byłego rzecznika PiS, o zatrudnienie w banku biznesmena Michała Krupińskiego, by w zamian rzekomo zyskać wsparcie Zbigniewa Ziobry).

O co chodzi? Obrońcy biznesmena złożyli zaświadczenia od lekarzy, m.in. z Miami na Florydzie, że Czarnecki ma schorzenie oczu i musi cyklicznie dostawać zastrzyki – co w Polsce ma być niemożliwe. Prokuratura zapytała biegłą.

„Opinia sporządzona przez biegłą dr n. med. Agatę Michalską dowodzi, że metoda leczenia schorzeń okulistycznych podejrzanego jest dostępna w Polsce i nie jest – jak twierdzi obrona – przeciwwskazaniem do zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania" – podał prok. Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w wydanym komunikacie. Jak twierdzi, „biegła nie musiała badać podejrzanego. Tym bardziej że ukrywa się on za granicą", stąd wniosek o areszt.

„Kwestionowanie jej w przededniu kolejnego terminu posiedzenia sądu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Leszka Cz. jest próbą wywarcia presji nie tylko na biegłą, ale również na sąd", co ma służyć odroczeniu terminu posiedzenia zaplanowanego na 21 grudnia – podaje Saduś.

Dr Michalska do opinii w sprawie Czarneckiego dołączyła stanowisko konsultanta krajowego ds. okulistyki, dotyczące leczenia tego schorzenia.

Gdyby sąd aresztował Czarneckiego i zostałby on zatrzymany, to i tak przed osadzeniem go za kratami, zgodnie z procedurą, musiałby być zbadany przez lekarza. – Opinia miała dostarczyć wiedzy o rodzaju schorzenia, jego leczeniu i tym, czy można osobę umieścić za kratami – słyszymy.