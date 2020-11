Nakłaniał kobiety do zakładania kont i wyłudzał pieniądze

Mężczyzna wchodził w bliskie relacje z kobietami, które nakłaniał do zakładania kont bankowych oraz firm, a które później wykorzystywał do oszustw w sieci. Oszustowi grozi do ośmiu lat więzienia.

Policjanci zaczęli więc szukać mężczyzny. Trop był dobry. W Tomaszowie Mazowieckim funkcjonariusze zatrzymali 31-latka. Usłyszał on zarzuty oszustwa internetowego polegającego na prowadzeniu sklepów internetowych, w których przyjmował wpłaty za sprzęt elektroniczny, ale nie przesyłał go do kontrahentów, bo go zwyczajnie nie miał.