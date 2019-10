W pościgu całą dobę

Głównym wyznacznikiem jest lokalizacja. W skład zespołu wejdą osoby pracujące np. w pionie kryminalnym komendy wojewódzkiej lub terenowej komórce Centralnego Biura Śledczego Policji na danym terenie. Muszą one znać specyfikę lokalnego środowiska przestępczego i mieć sieć kontaktów, które do niego doprowadzą. Do nich dobiera się funkcjonariuszy z CBŚP czy z Komendy Głównej Policji, bo działania takiej grupy trzeba skoordynować z innymi służbami i komórkami policji w kraju albo za granicą. W zwalczaniu przestępczości najlepsze efekty przynosi współpraca między komórkami, a nie rywalizacja i niechęć do dzielenia się wiedzą.