Tragedia na A4. Nie żyje pięć osób

Do wypadku doszło ok. godz. 7 rano między węzłami LSSE - Krzywa i Krzyżowa, na wysokości wsi Różyniec, niedaleko Bolesławca.

Jak podało Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, po godzinie od wypadku zmarła kolejna osoba i tym samym bilans zwiększył się do pięciu ofiar śmiertelnych.

Dwóch kolejnych mężczyzn jest rannych. W stanie ciężkim trafili do szpitala. Trwa walka o ich życie. Mężczyźni jechali samochodem do pracy we Francji.