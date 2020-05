Znaleziono ciało zaginionego chłopca

- Gdy nie mógł go odnaleźć, zawiadomił policję. Był pod wpływem alkoholu, badanie potwierdziło zawartość 0,7 promila. Mężczyzna został zatrzymany, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa przeciwko mieniu - mówiła Anna Kublik-Rościszewska, rzecznik bolesławickiej policji.

- Najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń zakłada, że chłopiec, który przebywał razem z ojcem i jego znajomym na terenie ogródka działkowego, w wyniku nieuwagi ojca oddalił się i doszło do wypadku, wskutek którego chłopiec wpadł do rzeki – mówił prok. Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

W tym tygodniu do działań poszukiwawczych włączyli się również niemieccy funkcjonariusze – przewodnicy psów tropiących przechodzących specjalistyczne szkolenie, charakteryzujących się szczególnym węchem. Doprowadziły one przewodników nad rzekę.

Dziś rano poszukiwania zostały zakończone. Ciało małego dziecka odkryła policja w okolicach mostu w Nowogrodźcu (Nowogrodziec-Ołdrzychów). Wszystko wskazuje na to, że to jest to poszukiwany od niemal dwóch tygodni 3,5-letni Kacperek. Ciało znajdowało się w odległości ok. 400 metrów od miejsca, gdzie po raz ostatni widziano chłopca. Na miejscu nadal trwają czynności policji i prokuratury.