Areszt za złamanie kwarantanny

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, służby sanitarne nakładają na osobę naruszającą taki obowiązek karę pieniężną w kwocie do 30 tys. zł - przypomina lubelska policja.

Oznacza to, że przez dwa tygodnie nie mogą oni opuszczać miejsca zamieszkania, a w przypadku wystąpienia u nich objawów (gorączka, kaszel, duszności) powinni zgłosić się to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.