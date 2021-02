Sędzia odsyła sprawę GetBacku

Prokuratura naruszyła prawa oskarżonych lub obrońców do końcowego zaznajomienia się z materiałami śledztwa, nie przesłuchała wszystkich pokrzywdzonych (choć jest ich ponad 9 tys., w wątku TRIGON ok. 400), a także przedstawiła niepełne opinie z zakresu informatyki oraz finansów rachunkowości – to główne zarzuty warszawskiego sądu, który w środę zdecydował o zwrocie aktu oskarżenia, który wpłynął ponad trzy miesiące temu.

