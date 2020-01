Okradli OSP. Druhowie zbierają pieniądze na nowy sprzęt

Strażacki sprzęt skradziono z jednostki OSP Łódź-Wiskitno. Ochotnicy na sowim profilu na Facebooku podali, że do zdarzenia doszło w nocy, z czwartku na piątek.

Strażacy poinformowali, że złodzieje zabrali: urządzenia hydrauliczne Lukas, węże hydrauliczne, pilarki do drzewa Stihl, pilarka do stali i betonu Stihl, przenośny zestaw oświetleniowy Peli 9490, piłę szablastą Makita ze skrzynią oraz zestaw wkrętarek Makita ze skrzynią, młot 5 kg oraz przedłużacz bębnowy.

- Byliśmy w pełni gotowi do niesienia pomocy w każdej chwili, mieliśmy zaplanowane pokazy ratownictwa podczas 28 finału WOŚP. Niestety padliśmy ofiarą ludzi bez wyobraźni i sumienia, którzy pozbawili nas specjalistycznego sprzętu, czego efektem jest brak możliwości wyjazdu do zdarzenia i brak udzielonej pomocy ofiarom wypadków drogowych – mówią ochotnicy.

Kradzieżą zbulwersowani są nie tylko mieszkańcy Łodzi. - Ci złodzieje to nie wiedzą co ukradli, jest to sprzęt ratujący życie. Nagłośnić sprawę na cały kraj, może wpadną - radzi jeden z nich.