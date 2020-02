List Kaczyńskiego: Nie zejdziemy z drogi. Będziemy reformować sądy

List Jarosława Kaczyńskiego do polityków Solidarnej Polski odczytał poseł PiS Krzysztof Sobolewski. "My ze swej drogi nie zejdziemy, dalej będziemy reformować wymiar sprawiedliwości, bo tego potrzebuje Rzeczpospolita i jej obywatele" - przekonuje prezes PiS.

"Chce się nas przymusić, by Polska godziła się na łamanie traktatów, a przez to sama uznała się za państwo członkowskie drugiej kategorii, wobec którego można sobie pozwalać na działania pozaprawne, niezgodne z traktatami europejskimi. To podcięłoby naszej ojczyźnie skrzydła i skazało ją trwale na status państwa zależnego" - przekonuje.

Zdaniem Kaczyńskiego wynik wyborów świadczy o tym, że rząd ma mocny mandat do działania w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości.

Europoseł Patryk Jaki przekonywał, że ważne jest wsparcie ministra sprawiedliwości. - Bardzo ważnie jest wsparcie dla Zbigniewa Ziobry. Ważne jest to, aby udzielać wsparcia sędziom, którzy stoją po stronie konstytucji. To, jakiej oni są poddawani przemocy medialnej, to często większa przemoc niż fizyczna - mówił.