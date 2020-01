Adam Bielan: Prezydent nie musi odnosić się do listu kongresmenów

Amerykańscy kongresmeni Eliot L. Engel i Bill Keating wyrazili poważne zaniepokojenie proponowanymi reformami sądownictwa w Polsce. Ich zdaniem stanowi to zagrożenie dla instytucji demokratycznych w naszym kraju.

- To są politycy bardzo zaangażowani po stronie demokratów, reprezentujący raczej lewe skrzydło partii - komentował w TVN24 Adam Bielan.

- W USA toczy się zaciekła kampania wyborcza przed wyborami do Białego Domu i do Kongresu. Myślę, że to też element gry - dodał europoseł PiS.

- Odnotowujemy ten list z uwagą, w żaden sposób nie chcę dezawuować tych polityków, którzy się pod nim podpisali, ale to jest dwóch z 435 kongresmenów. Nie widzę żadnej potrzeby, żeby na przykład polski prezydent miał się do tego odnosić - uważa Bielan.