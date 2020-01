Radosław Sikorski: Suwerenność PiS-u musi doprowadzić do polexitu

- Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy - tak Prezydent RP Andrzej Duda odniósł się do krytyki Komisji Weneckiej projektu przepisów dot. wymiaru sprawiedliwości na spotkaniu z mieszkańcami Zwolenia.

- Nie wypada byłemu europosłowi, doktorowi prawa szczuć na Unię Europejską, do której przecież przystąpiliśmy dobrowolnie, która mówi nam tylko jedną prostą rzecz: przestrzegajcie własnej konstytucji i dobrowolnie przyjętych traktatów - skomentował słowa prezydenta Radosław Sikorski.

- Problem z kolegami z PiS-u jest taki, że ich koncepcja suwerenności musi doprowadzić do polexitu. Oni uważają, że suwerenność to jest zawrzeć traktat, po czym móc go bezkarnie łamać - mówił w rozmowie z TVN24 europoseł.

- Jeśli w Polsce jest łamana konstytucja, a jest, i cały Parlament Europejski, z wyjątkiem kilku gości ze skrajnej prawicy, mówi, zresztą w bardzo zaawansowany i dobrze poinformowany sposób, o tym, to my nie możemy udawać, że w Polsce się nic złego nie dzieje - dodał.