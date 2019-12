Prof. Strzembosz: Duda łyknął żabę. Może musiał ją łyknąć

Były pierwszy prezes Sądu Najwyższego został zapytany, czy Andrzej Duda mógł nie odebrać ślubowania. - Biorąc pod uwagę precedens jakim było, że i tak pan prezydent w stosunku do trzech sędziów prawidłowo wybranych nie przyjął tego przyrzeczenia, no to mógł tylko być recydywistą. Mógł zrobić to samo - ocenił.



- Powinien najpierw powołać tych sędziów, którzy już od lat oczekują na powołanie. No ale prezydent na pewno będzie się bronił, że nie ma żadnego innego ruchu niż tylko przyjąć przyrzeczenie - dodał.