"TVN ujawnił moją tajemnicę”. Ruszył proces neonazistów

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach oskarżyła o publiczne propagowanie nazistowskiego systemu państwa „Sitasa”, Krystiana Z., Adriana K., małżeństwo Tomasza i Dorotę R. oraz Dawida K. - to grupa znajomych z ruchu narodowego. Grożą im dwa lata więzienia. Mateusz S. dodatkowo odpowie za nielegalne posiadanie 16 sztuk amunicji i broni (grozi za to aż do 8 lat).

"Sitas" odczytał oświadczenie (umieścił je także na FB), w którym przedstawił się jako górnik, od 10 lat pracujący w dozorze, z 8 kursami związanymi z górnictwem. "Mój zawód to znajomość przepisów i ich przestrzeganie, a nawet uczenie ich podwładnych” - podkreślił. Tłumaczył, że fascynuje go historia a temat jego pracy maturalnej to "Europa w okresie międzywojennym", a więc w okresie tworzenia się ruchów faszystowskich. Jako członek GRH (Grup Rekonstrukcji Historycznej) występował w ponad 20 rekonstrukcjach historycznych przed setkami publiczności zazwyczaj w niemieckim mundurze Wehrmachtu, jeden raz w mundurze Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i jeden raz w mundurze Wojska Polskiego (został wyrzucony po emisji reportażu).

"Sitas" wielokrotnie podkreślał, że jest polskim narodowcem. "W mojej sypialni od 9 lat na ścianie wisi duże godło Polski” - mówił w sądzie. „Jestem Polakiem, a mundur (żołnierza Wehrmachtu) ubieram tylko w celach rekonstrukcyjnych” - zapewniał.

Dlaczego więc zorganizował urodziny Adolfa Hitlera?

"Ponieważ robiąc to niepublicznie mam do tego prawo i nie muszę się z tego nikomu tłumaczyć. Ponieważ fascynuje mnie III Rzesza. Jest to jedno z moich zainteresowań obok Imperium Rzymskiego i kultury Wikingów. Po prostu podoba mi się cała otoczka związana z III Rzeszą, czyli potężne marsze, porządne mundury, duża ilość flag, odznaczenia, symbolika i okrzyki, które to nie były nigdy widoczne w żadnym innym państwie na świecie. Mnie się to podoba i mam do tego prawo. (…) Jestem Polakiem o poglądach narodowych. Tyle lat to ukrywałem i nikt o tym nie wiedział poza moimi kolegami. Ukrywałem to w pracy, przed sąsiadami i przed rodziną. TVN ujawnił moją tajemnicę, bez mojej zgody - tłumaczył.

Zdaniem "Sitasa" impreza w lesie była imprezą zamkniętą, prywatną. Podkreślał, że na plakacie (zaproszeniu) jest napisane: "Impreza niepubliczna, tylko na zaproszenia. Nie umieszczać w internecie". - Nie chciałem, aby ktokolwiek umieszczał ten plakat w internecie, gdyż wiem, że nie mogę takiej imprezy organizować publicznie, bo tego zabrania prawo. W ten sposób zabezpieczyłem się, aby ta impreza nie przerodziła się w imprezę publiczną - mówił "Sitas" w sądzie.

Jako dowód wskazuje, że z 550 znajomych na FB wybrał „do wybranych”. „Nie były to przypadkowe osoby, a osoby wybrane spośród moich znajomych. Jeśli chciałbym zrobić imprezę publiczną wysłałbym zaproszenie do wszystkich swoich znajomych” - wskazywał Mateusz S. podkreślając, że "impreza ta nagrana została przy pomocy ukrytej kamery i to jest właśnie dowód na to, że była to impreza zamknięta i niepubliczna. W przeciwnym razie nie byłoby możliwości nagrania tej imprezy, bo zachodziłoby prawdopodobieństwo, że ktoś się o tym dowie”.

Sąd przesłucha aż 58 świadków w procesie. Żadna ze stron nie złożyła wniosku o wyłączenie jawności.