Podejrzany o wysyłanie gróźb wobec prezydentów zatrzymany materiały policji

28-letni bezrobotny z Warszawy Przemysław M. miał wysłać do prezydentów miast oraz Lecha Wałęsy listy z groźbami pozbawienia życia - namierzyli go policjanci Wydziału dw z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie. Nie była to prosta sprawa, bo jak przyznaje krakowska prokuratura sprawca, kierował podejrzenia pod adresem osoby trzeciej, jako nadawcy korespondencji.